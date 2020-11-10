Повідомлено про підозру учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму»

Встановлено, що зловмисники наприкінці лютого 2014 року із вогнепальною зброєю в руках проходили службу на блок-посту, розташованому при в’їзді до м. Джанкой АР Крим.

Погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, здійснювали контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукували транспортні засоби, які рухались у напрямку м. Джанкой.

Крім того, один із підозрюваних брав участь у силовому розгоні проукраїнськи налаштованих громадян під будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим в м. Сімферополі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Національна поліція України