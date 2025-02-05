Ніж у груди від сестри отримала жителька Прикарпаття
За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річній місцевій мешканці за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Слідством установлено, що 35-річна місцева жителька розпивала зі своєю 34-річною сестрою спиртні напої. Невдовзі між ними виник словесний конфлікт, під час якого підозрювана взяла кухонний ніж та вдарила ним у грудну клітку сестру.
Наразі потерпіла госпіталізована.
За клопотанням прокурорів зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням обмежувальних заходів, зокрема проходження курсу лікування від алкогольного сп’яніння та програми для кривдників.
Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 2 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовом вироку суду.
Водночас звертаємо увагу жителів Івано-Франківської області на те, що постраждалі особи від домашнього насильства можуть потребувати різних видів допомоги: медичної, психологічної тощо:
- медична допомога: 103;
- національна поліція: 102;
- контактний центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103;
- національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 116 123 або 0 800 500 335;
- урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей: 1547.
ЗУПИНИМО НАСИЛЛЯ РАЗОМ!
Івано-Франківська обласна прокуратура