Ніж у груди від сестри отримала жителька Прикарпаття

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річній місцевій мешканці за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Слідством установлено, що 35-річна місцева жителька розпивала зі своєю 34-річною сестрою спиртні напої. Невдовзі між ними виник словесний конфлікт, під час якого підозрювана взяла кухонний ніж та вдарила ним у грудну клітку сестру.

Наразі потерпіла госпіталізована.

За клопотанням прокурорів зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням обмежувальних заходів, зокрема проходження курсу лікування від алкогольного сп’яніння та програми для кривдників.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 2 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовом вироку суду.

Водночас звертаємо увагу жителів Івано-Франківської області на те, що постраждалі особи від домашнього насильства можуть потребувати різних видів допомоги: медичної, психологічної тощо:

медична допомога: 103;

національна поліція: 102;

контактний центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103;

національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 116 123 або 0 800 500 335;

урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей: 1547.

ЗУПИНИМО НАСИЛЛЯ РАЗОМ!

Івано-Франківська обласна прокуратура