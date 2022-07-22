Житель Умані хотів вбити свого компаньйона

Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивство людини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Так, за версією слідства приватний підприємець з міста Умані через бізнесовий конфлікт намагався вбити свого компаньйона, заклавши вибуховий пристрій до сміттєвого баку поблизу гаража потерпілого.

Коли спроба вбивства не вдалася, підприємець підшукав особу, якій замовив вбивство компаньйона та свого умислу до кінця не довів, оскільки був викритий правоохоронцями області.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство людини – ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

У клопотанні сторони обвинувачення про обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою Придніпровським районним судом м. Черкаси відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду обласною прокуратурою подано апеляційну скаргу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури