Затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману
Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у звільненому Лимані.
Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району.
Крім того, зловмисник передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і перебуває у полі зору спецслужб рф.
Отриману інформацію рашисти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади.
Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім «прозвітувати» агресору.
Співробітники СБУ затримали російського агента на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер. Під час обшуку у затриманого виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.