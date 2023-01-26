Затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у звільненому Лимані.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району.

Крім того, зловмисник передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і перебуває у полі зору спецслужб рф.

Отриману інформацію рашисти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади.

Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім «прозвітувати» агресору.

Співробітники СБУ затримали російського агента на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер. Під час обшуку у затриманого виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України