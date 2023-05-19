Затримано шахраїв, які під приводом реалізації зерна ошукали жителя Вінниччини на 10 тисяч доларів

Наразі одному зі зловмисників оголошено про підозру.

17 травня, до ситуаційного відділу поліції Чернівецької області надійшло повідомлення від 54-річного жителя Вінницької області, який став жертвою шахрайства. Чоловік розповів правоохоронцям, що в селі Киселів, під час купівлі сої невідомі особи заволоділи його 10 тисячами доларів США.

Під час проведення невідкладних оперативно-розшукових поліцейських заходів співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з працівниками відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції, впродовж години встановили та затримали зловмисників на території Рівненської області. Ними виявилися двоє жителів Миколаївщини, віком 37 та 44 роки, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів.

Як розповів начальник відділення СВ Чернівецького РУП Степан Гулько, чоловіки діяли за наступною схемою: підшукували осіб, які займаються купівлею та продажем зернових культур. Фігуранти входили в довіру до аграріїв, домовлялися про зустріч з метою покупки зернових та, виконуючи роль посередників, заволодівали коштами жертв. Надалі, під час здійснення завантаження зерна зловмисники брали гроші за товар від покупців, але не передавали їх продавцеві. Таким чином привласнювали кошти та зникали з місця події.

Поліцейські затримали зловмисників в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального кодексу України та вилучили у них 8400 доларів США і 65 тисяч гривень.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили одному з фігурантів про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області