Затримано ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали у Дніпропетровській та Закарпатській областях.

«Під прицілом» ворога були службові авто та приватні помешкання військовослужбовців Сил оборони.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали «легких грошей» у Телеграм-каналах.

За вказівкою спецслужб рф фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на камери власних телефонів.

Так, у Києві:

затримано двох мешканців столиці, які організували серію підпалів авто співробітників ТЦК у Закарпатській області.

Серед організаторів злочину – київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав «замовлення» рф на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України.

Разом із спільником він залучив декількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які безпосередньо мали вчинити підпали автомобілів українських захисників.

Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей.

За інструкцією зловмисники мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття.

Їх було затримано по гарячих слідах.

У Дніпрі:

затримано ще трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру.

У Кривому Розі:

затримано двох ворожих поплічників, які намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.

Правоохоронці затримали всіх зловмисників по «гарячих» слідах» та повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській та Закарпатській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України