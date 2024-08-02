Затримано співробітницю Мін’юсту та її спільника, які шахрайством намагались заволодіти коштами аграрного підприємства

Працівники ДБР затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника, які шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

За 120 тисяч доларів США вона обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв’язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів.

При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів.

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано. Фігурантам оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Передбачене статтями покарання – до 12 років позбавлення волі.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті 60 тис дол. кожному.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР