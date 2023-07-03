Затримано ворожого агента, який готував підрив залізниці на Черкащині

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Черкаській області. У результаті комплексних заходів затримано поплічника рашистів, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.

Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил.

Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами.

Крім того, фігурант «зливав» російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні.

За передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 дол. на декілька власних банківських карток.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час чергової спроби передачі інформації російським куратором.

Тим самим Служба безпеки запобігла вчиненню диверсії проти Сил оборони і заблокувала передачу агресору закритих відомостей.

За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

Фігурант підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах.

При обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України