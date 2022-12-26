У Карпатах загубилася група чоловіків-ухилянтів

До пошуків, що тривають відучора, залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

Як повідомляє Держприкордонслужба, 25 грудня в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

“Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону”, – розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки. // УНІАН