Затримано жителя Одещини, який підірвав вибуховий пристрій у дворі сусідки

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Подія сталася кілька днів тому ввечері в одному з населених пунктів Піщанської ОТГ. Місцева жителька повідомила поліцейському офіцеру громади про те, що сусід, з яким у неї тривалі неприязні стосунки, кинув на її подвір’я гранату і після вибуху втік. Господарі знаходилися в будинку і, на щастя, не зазнали травм.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти Подільського районного управління поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Одеської області. При обстеженні домоволодіння жінки було виявлено часткове пошкодження зовнішньої стіни житлового будинку та вікон. Поліцейські вилучили осколки від предмета, що вибухнув, для проведення експертизи. За попереднім висновком вибухотехніків, вони від гранати Ф-1.

Того ж вечора правоохоронці розшукали 42-річного правопорушника, який, перебуваючи у стані сп’яніння, зухвало порушуючи спокій інших жителів села, кинув у двір вибуховий пристрій, що привіз із зони бойових дій. Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України і повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Після проведення експертизи можлива додаткова правова кваліфікація дій правопорушника.

Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону. Встановлюються всі обставини злочину.

Подільське районне управління поліції Одещини