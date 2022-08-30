Тричі вдарила ножем – за другий збройний напад на співмешканця жінка відправиться за ґрати на 5 з половиною років

За публічного обвинувачення Краматорської окружної прокуратури суд ухвалив обвинувальний вирок жінці за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що увечері 9 червня 2022 року 38-річна мешканка м. Краматорська, раніше судима за аналогічний злочин, після сумісного вживання спиртних напоїв звинуватила свого співмешканця у крадіжці з її сумки грошових коштів. У ході виниклої сварки жінка схопила кухонний ніж та тричі вдарила ним чоловіка в область черевної порожнини та лопатки.

Незважаючи на тяжкий стан, обумовлений трьома колото-різаними пораненнями тіла, 49-річний потерпілий зміг покинути будинок та звернутись по допомогу до своїх родичів, які вчасно викликали йому «швидку».

Врахувавши факт скоєння жінкою зазначеного кримінального правопорушення під час іспитового строку, призначеного за попереднім вироком, суд погодився з позицією прокуратури та засудив її до 5 років і 6 місяців реального позбавлення волі.

Примітно, що першу судимість – у вигляді 5 років за ґратами з випробуванням на 3 роки, жінка отримала у 2019 році за вчинення аналогічного злочину стосовно того ж потерпілого.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури