Затримано зловмисника, який стріляв у чоловіка на ринку в Оболонському районі столиці

Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі – дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди. Потерпілий знаходиться в лікарні, його стан наразі стабільний.

Подія відбулась днями на одному зі столичних ринків в Оболонському районі. Як повідомили свідки події, невідомий чоловік у сп’янілому стані безпідставно штовхнув дівчину, на що зреагували її знайомі та почали заступатися. Під час подальшого конфлікту зловмисник дістав пістолет та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному перехожому у груди.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, а порушника – місцевого мешканця 1989 року народження, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль «Форт» та стріляні гільзи.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва