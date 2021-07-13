Завдали збитків державі майже на ₴30 млн: шістьом працівникам митниці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру 6 головним державним інспекторам Харківської митниці ДФС за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За інформацією в. о. начальника відділу обласної прокуратури Володимира Шевченка, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018 року працівники Харківської митниці розмитнювали ввезений із-за кордону суб’єктом господарювання розчинник промислового призначення із вмістом метилового спирту з неправильним визначенням коду товару «Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності», внаслідок чого занижувалися митні платежі до бюджету.

Загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 30 млн грн.

12 липня цього року шістьом митникам повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники оперативного відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Довідково: обласною прокуратурою вже скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 6 інших співробітників Харківської митниці ДФС за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки у вигляді збитків на суму близько 17 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури