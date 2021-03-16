Завдання шкоди на ₴5 млн.: судитимуть державного реєстратора

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова завершено досудове розслідування за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, а саме зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Встановлено, що у березні 2020 року до сектору державної реєстрації звернувся представник одного з суб’єктів господарської діяльності, з заявою про державну реєстрацію прав на нежитлові приміщення, які розташовані на одній із центральних вулиць м. Харкова та належать на праві власності іншому суб’єкту господарської діяльності.

В той же час державний реєстратор, який надавав публічні послуги з реєстрації права власності на нерухоме майно, отримавши вищезазначену заяву з доданими до неї документами, здійснив перевірку документів та відомостей на наявність підстав для зупинення розгляду заяви та зупинення державної реєстрації прав.

Під час перевірки державним реєстратором було достовірно встановлено наявність невідповідності поданих документів відомостям, що містяться в державних реєстрах та наявність чинної заборони на відчуження та арешту, зареєстрованих на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, відповідно до якої накладено арешт на зазначене нежитлове приміщення шляхом заборони їх відчуження до його скасування.

Маючи підстави для відмови у проведенні державної реєстрації прав, державний реєстратор переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, прийняв рішення про перереєстрацію прав на нежитлові приміщення за суб’єктом господарської діяльності від імені якого до нього звернувся представник та виконав необхідні для цього дії.

За наслідком злочинних дій державного реєстратора який надає публічні послуги, законному власнику нежитлових приміщень завдано матеріальну шкоду на суму понад 5 млн грн.

На теперішній право власності на вказані нежитлові приміщення повернуто законному власнику.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні спрямовано до Печеніжського районного суду Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України у Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури