Завдяки чат-боту @StopDangerKyivbot у столиці затримали молодика із наркотиками

Відпрацьовуючи анонімне повідомлення, яке надійшло у телеграм-бот, поліцейські виявили у парубка амфетамін. Слідчі відкрили кримінальне провадження, вилучили заборонені речовини та направили їх на експертизу.

Нагадаємо, що поліція Києва спільно з громадською організацією «Hunters Kyiv» запустила Telegram-bot, який допоможе анонімно та конфіденційно повідомити про наркозлочини.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці працівникам полку поліції особливого призначення №1 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги у автомобілі «ВАЗ» двоє парубків вживають наркотичні речовини.

Правоохоронці негайно прибули на виклик, де під час поверхневої перевірки виявили у одного із порушників речовини, схожі на наркотичні. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські у присутності понятих вилучили пакетик з білою кристалоподібною речовиною, ззовні схожою на амфетамін, та чотири пакетики з нашаруванням такої ж речовини.

Порушником виявився киянин, 1996 року народження, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання психотропних речовин без мети збуту. Після проведення експертизи вилучених речовин буде вирішуватися питання про повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва