Завершено досудове розслідування щодо одержання хабаря волинським посадовцем

Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що у лютому посадовець Ковельської РДА Волинської області, за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, вимагав та отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тис. доларів США.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Учора, 20 липня, слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування за цим фактом, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Волинської області