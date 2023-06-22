У Черкасах за згвалтування 12-річної дівчинки судитимуть неповнолітнього покидька

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно неповнолітнього місцевого жителя, який вчиняв дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди ( ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідством встановлено, що 17-річний хлопець упродовж вересня-листопада 2022 року, проживаючи в м. Черкаси в одній квартирі з 12-річною дівчиною, вступав з нею в статеві зносини, погрожуючи створити умови, за яких її матір позбавлять батьківських прав, а дівчину віддадуть до дитячого будинку.

За клопотанням сторони обвинувачення хлопцеві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення будучи неповнолітнім, йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури