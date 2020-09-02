Кіберполіція Запоріжжя викрила адміністраторів онлайн-обмінника у незаконних фінансових операціях

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Фігуранти на онлайн-сервісі пропонували обмін заборонених в Україні електронних валют. Їхніми послугами користувалися переважно підприємства з ознаками фіктивності, для обготівкування великих сум та ухилення від сплати податків.

Відділ протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили громадян у незаконних діях з електронними валютами.

Кіберполіція встановила, що двоє жителів Запоріжжя адміністрували сайт-обмінник. На ресурсі здійснювали обмін електронних валют, що внесені у санкційний список РНБО України. Такими послугами користувалися фіктивні підприємства, аби не сплачувати податки.

Правоохоронці провели обшук в офісі компанії. За результатами вилучено ноутбуки, мобільні телефони, «чорнові» записи, а також майже 7 мільйонів гривень. Усі речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Після експертних висновків буде вирішуватися питання щодо оголошення підозри фігурантам.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

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