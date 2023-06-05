Завершено досудове розслідування щодо втрати майже 90 тонн авіаційного палива ЗСУ
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, через службову недбалість якого частина втратила 89 тонн стратегічного авіаційного палива.
Обвинувальний акт скерований до суду.
У серпні 2022 року військовослужбовець, до обов’язків якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн.
Військовослужбовець обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.Tweet