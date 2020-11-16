Завершено расследование относительно шести фигурантов дела «короля контрабанды» Альперина

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении 11 лицам.

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование схемы по уменьшению пошлины на импортируемые товары, организатором которой считают одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП завершили расследование по подозрению шести человек, предполагаемых участников одного из эпизодов коррупции на таможне, через которую государству нанесено 63,8 млн грн убытков. Подозреваемым 16 ноября 2020 года открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд», — говорится в сообщении.

В частности, расследование завершено в отношении:

лица, которого следствие считает руководителем преступной организации (Вадим Альперин, — ред.)

и.о. руководителя одной из региональных таможен ГФС Украины (Сергей Тупальский)

экс-директора департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины;

3 физических лиц-представителей коммерческих компаний.

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении 11 лицам. Материалы по пяти из них выделены в отдельное производство, расследование в котором продолжается.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

«Эпизод, в котором завершено расследование — один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн», — отмечают в НАБУ.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследовали факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растамаживать товары по заниженной цене. В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки на сумму 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось бежать.

26 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении Альперина и назвал его «королем контрабанды». На следующий день, когда Альперин пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, его задержали. 28 ноября бизнесмену сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП сначала ходатайствовала об аресте Альперина с залогом 288 млн гривень, но ВАКС взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривень. 27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.

В январе 2020 года Альперину позволили снять электронный браслет из-за истечения сроков действия постановления следственного судьи, но позже полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена.

САП инициировала расследование в отношении полицейских, которые сняли с подозреваемого браслет, и хотела взыскать с Альперина 70 млн гривень залога. Судья ВАКС отказался взыскать залог.

2 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила пересмотр апелляции относительно меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину в связи с тем, что прокурор мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружили коронавирус.

21 апреля за Альперина внесли залог и он вышел из СИЗО. 21 мая суд снял с него все обязательства. // LB.ua