Завершено розслідування щодо аферистки, яка заволоділа столичною квартирою вартістю ₴6,6 млн.

Правоохоронці довели вину фігурантки, яка за підробленим договором оформила на себе право власності на оселю померлого киянина. Тепер їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрили уродженку Чернігівської області, яка незаконним шляхом привласнила собі квартиру вартістю 6, 6 млн гривень.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що порушниця підробила договір купівлі-продажу квартири на вулиці Володимирській, згідно якого власник житла начебто продав квартиру підозрюваній:

«Ми встановили, що фігурантка оформила на себе право власності на квартиру в приватного нотаріуса та в подальшому відчужила її на користь третьої особи. Своїми діями жінка завдала шкоду територіальній громаді міста Києва на суму 6,6 млн грн. З метою збереження речового доказу ми наклали на квартиру арешт».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ч. 4 ст. 190 – шахрайство, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. За погодженням із окружною прокуратурою порушниці було повідомлено про підозру.

«Наразі ми завершили досудове розслідування. Матеріли разом з обвинувальним актом скеровані до Шевченківського районного суду для розгляду справи по суті», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва