Завершено розслідування за фактом розкрадання коштів під час капремонту київського крематорію

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів під час капітального ремонту кремаційного корпусу київського крематорію (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підрядна організація на замовлення Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» була залучена до виконання робіт з капітального ремонту кремаційного корпусу крематорію та облаштування системи очищення повітря.

Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, а інженер комунального підприємства, який здійснював технічний нагляд, вказані акти затвердив. Після цього на рахунки підрядника було перераховано понад 4,5 мільйона гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що вартість робіт та обсяги їх виконання не відповідають даним, зазначеним в офіційних документах. Згідно висновку судово-економічної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму понад 705 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо підрядника скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Обвинувальний акт відносно інженера вже розглядається в суді.

Досудове розслідування здійснювалося Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура