Поліція Чернігівщини встановила осіб, причетних до розбійного нападу в Бобровицькій громаді

Співробітники Ніжинського районного відділу поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області встановили осіб, причетних до розбійного нападу на пенсіонерку.

Зранку 18 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Бобровицької громади стався розбійний напад. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, співробітники кримінальної поліції та керівництво Ніжинського районного відділу, а також оперативники Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Поліцейські оглянули місце події, опитали ймовірних свідків та очевидців. Попередньо правоохоронці встановили, що вночі група осіб пошкодила вікна та двері в будинку жінки 1959 року народження. Фігуранти проникли в помешкання з метою наживи.

У цей момент жінка прокинулася та почала кликати на допомогу. Один з чоловіків зв’язав пенсіонерку, та декілька разів вдарив її металевою палицею. Від отриманих ударів жінка втратила свідомість, а чоловіки продовжили нишпорити по будинку в пошуках цінних речей.

Фігуранти зірвали з жінки золотий ланцюжок, забрали її мобільний телефон, ікони, дрібні гроші, деякі речі домашнього вжитку та зникли в невідомому напрямку.

Поліцейські одразу встановили, що чоловіки пересувалися на автомобілі. Транспортний засіб правоохоронці знайшли покинутим неподалік м. Бобровиці Ніжинського району. Під час огляду легкового автомобіля правоохоронці виявили частину речей з будинку потерпілої.

Низка вилучених речових доказів вказувала на чотирьох місцевих мешканців, які могли бути причетними до скоєння розбійного нападу. Тож правоохоронці почали встановлювати їх місцеперебування.

Одного з них поліцейські побачили на відрізку дороги між покинутим авто та його будинком. Коли чоловік побачив поліцейське авто, навіть намагався втекти. Утім, правоохоронці його наздогнали. Ще троє молодиків переховувалися вдома у родичів, які винаймають житло в Бобровиці. Усіх чотирьох осіб правоохоронці затримали для проведення подальших слідчих дій.

Найстаршому з фігурантів 22 роки і він вже був судимий за вчинення крадіжки, поєднаної в приміщення. Ще трьом хлопцям 15-17 років. Наразі поліція встановлює роль кожного з них у цьому правопорушенні.

Організатора розбійного нападу поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками частини3 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний з проникненням у житло. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області