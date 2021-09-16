Працівник виправної колонії на Миколаївщині робив «наркозакладки» для засуджених

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Працівники ДБР повідомили про підозру помічнику начальника установи «Арбузинської виправної колонії № 83», який налагодив збут наркотиків засудженим.

Помічник під час чергування проносив на роботу наркотичні речовини в особистих речах або їжі та робив «закладки» для засуджених на території закладу.

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Слідчі ДБР зафіксували, як посадовець збував наркотичну речовину та отримав за це гроші від засуджених.

Працівник колонії підозрюється у збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від посади та застосування щодо нього домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР

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