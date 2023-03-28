У Львові корупціонера засуджено до 7 років за ґратами з конфіскацією майна

За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Прокурори довели, що директор одного із львівських комунального підприємства одержав понад 400 000 хабаря. Він вимагав неправомірну вигоду за не створення штучних перешкод товариству при співпраці із ЛКП.

Зокрема, обіцяв, що поставлений, за умовами договору, товар прийматиметься без будь-яких застережень щодо якості, у погодженій наперед кількості та у погоджений час.

В суді апеляційної інстанції прокурор навів переконливі доводи законності та обґрунтованості вироку, а також відповідності призначеного покарання тяжкості вчиненого злочину.

Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції без змін.

Вирок вступив у законну силу.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури