Завершено спецрозслідування стосовно бойовика «ДНР», який воював на Харківщині

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактами участі в терористичній організації та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Торецьк Донецької області ще у 2014 році вступив до складу 3-ї ОМСБр «Беркут», яка діє у складі так званої «народної міліції» самопроголошеної «ДНР». Чоловік виконував бойові завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України найманець перебазувався на Харківський напрямок — у Куп’янський район, де чергував на блокпостах та виконував інші незаконні вказівки, аби не допустити контроль ЗСУ над територією.

Чоловіка судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура