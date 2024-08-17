На Кіровоградщині затримали зловмисника, який скоював розпусні дії відносно двох малолітніх дітей

Повідомлення про пригоду надійшло до поліції в групі комунікації «Безпечне місто», також мешканці обласного центру звернулися з аналогічним зверненням по лінії «102». Громадяни повідомили, що у Кропивницькому невідомий чоловік зайшов у під’їзд будинку, слідом за двома 8-річними дівчатками. Між поверхами наздогнав дітей, почав мацати їх руками та продемонстрував інтимну частину свого тіла.

На тривожний виклик терміново відреагували співробітники Кропивницького районного управління поліції. Особовий склад підрозділу було піднято по тривозі, на місце виїхала слідчо-оперативна група. До розкриття злочину також активно долучилися співробітники сектору кримінального аналізу.

В результаті проведених заходів поліцейські встановили напрямок руху зловмисника, його особу, та, за три години після отримання повідомлення, затримали на одній із вулиць обласного центру. Ним виявився 33-річний непрацюючий мешканець Кропивницького.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами Кропивницького райуправління

поліції Кіровоградської області