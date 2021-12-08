Збитки при ремонті доріг у Харкові на суму понад ₴500 тис. – судитимуть директора ТОВ

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника ТОВ за фактом привласнення бюджетних коштів вчинених у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, у ході досудового розслідування встановлено, що в 2018 – 2019 роках, ТОВ отримало ряд замовлень від міської ради щодо проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території м. Харкова.

У ході перевірки стану виконання підрядником договорів, встановлено, що ці роботи не виконувались, відомості про виконання безпідставно внесені до актів та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Внаслідок цього державі заподіяно істотну шкоду на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт стосовно директора направлено до Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура