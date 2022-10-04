Заволоділи ₴10 млн. під виглядом нарахувань заробітних плат – судитимуть керівництво медзакладу

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи посадовців одного з медичних закладів столиці, які у складі організованої групи заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, директор одного з медичних закладів Голосіївського району м. Києва спільно з трьома своїми заступниками та бухгалтером розробили та узгодили між собою злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виплату заробітної плати працівникам цього підприємства.

Зловмисники працевлаштовували на вакантні посади своїх знайомих та родичів, які фактично на роботу не виходили та жодних службових обов’язків не виконували. Нарахована їм заробітна плата у подальшому розподілялася між учасниками схеми – керівництвом медзакладу та бухгалтером.

У такий спосіб підозрювані працевлаштували на підприємство 25 осіб та заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 10 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно п’яти осіб скеровано до суду.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві та Управлінням стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура