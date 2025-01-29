Заволоділи ₴11,8 млн. бюджетних коштів, виділених на закупівлю військової форми, – повідомлено про підозру двом директорам підприємств та бухгалтеру

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону двом директорам підприємств, один з яких є депутатом міськради у Кіровоградській області, та бухгалтеру повідомлено про підозру за фактами заволодіння та замаху на заволодіння чужим майном, складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2022 року директор ТОВ організував схему систематичного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю військового обмундирування для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

До оборудки він залучив директора підрядного приватного підприємства та бухгалтера, які за значно меншу вартість мали закупати товар у інших виробників та поставляти замовнику, підробивши видаткові накладні.

У грудні 2022 році між двома підконтрольними організатору підрядними підприємствами та Департаментом Херсонської ОВА було укладено договори на постачання форменого одягу.

Поставлені комплекти зимової форми одягу були лише візуально схожі на військову форму одягу Збройних Сил України. Вони не відповідали кількості, зазначеній у видаткових накладних, вимогам технічних умов та специфікацій, затвердженим Міністерством оборони України, без сертифікатів якості. Це все унеможливлювало їх використання за цільовим призначенням.

Як наслідок, учасники схеми заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 11,8 млн грн та планували привласнити ще майже 9,2 млн грн, які не встигли отримати через викриття злочинної діяльності.

Наразі усім підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві, оперативний супровід – УСР в Херсонській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора