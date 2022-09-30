Заволоділи земельними ділянками вартістю майже 13 млн. – на Київщині судитимуть членів ОЗГ

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Обухівської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт щодо членів організованої групи за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та використання завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що троє мешканців Київської області підшукували осіб, на яких у подальшому реєстрували земельні ділянки. Вони вносили дані підставних осіб у заздалегідь підготовлені незаповнені бланки державних актів на право власності на землю. Таким чином обвинувачені перереєстрували 11 земельних ділянок загальною площею 2,5 га, що перебували у комунальній власності територіальної громади Обухівського району.

Згідно з висновками експертиз, своїми діями учасники організованої злочинної групи завдали збитків територіальній громаді на суму майже 13 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура