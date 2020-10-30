Арестованы двое мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях в Николаевской и Днепропетровской областях

В четверг, 29 октября, суд арестовал двух мужчин, подозреваемых в ряде разбойных нападений на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По ходатайству следователя, согласованному с процессуальным руководителем Баштанской местной прокуратуры Николаевской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 40-летнему жителю Кировоградской области, который подозревается в разбойном нападении на жительницу Казанковского района.

Относительно другого подозреваемого – 26-летнего ранее судимого жителя Баштанского района, – он взят под стражу по приговору суда за ранее совершенное разбойное нападение.

Как известно, 30 сентября этого года в Казанковском районе злоумышленники ночью совершили нападение на дом главного бухгалтера одного из местных обществ. Злоумышленники в балаклавах проникли в ее дом через открытое окно, избили и связали, требуя отдать им сбережения. Злоумышленники украли 50 тысяч гривен и 40 тысяч долларов США.

27 октября на въезде в Николаев они были задержаны. Во время задержания у одного из злоумышленников изъяли гранату РГО, а в ходе обысков в автомобиле и по месту их проживания – оружие и денежные средства

Одному из задержанных сообщено о подозрении по части 4 статьи 187 и части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Разбой, незаконное хранение боеприпасов»), другому в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других разбойных нападений на жилища граждан. // Преступности.НЕТ