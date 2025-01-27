Судитимуть організаторів підпільного покерного клубу у Львові

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Слідством встановлено, що протягом 2023 року у центрі Львова в орендованому приміщенні місцевий мешканець організував нелегальну діяльність покерного клубу. Зокрема, проведення кеш-ігор на гроші зі стягненням рейку – плати з гравця, під виглядом турнірів зі спортивного покеру.

На допомогу до протиправної діяльності обвинувачений залучив трьох спільників.

Між учасниками організованої групи було чітко розподілено ролі та обов’язки.

Організатор, який безпосередньо облаштував та забезпечив конспірацію «робочого місця», координував дії обвинувачених. Також чоловік здійснював контроль за прибутками та витратами закладу.

Один з виконавців був адміністратором клубу, повідомляв про час проведення ігор, видавав гральні атрибути, контролював процес, отримував гроші від клієнтів, пропускав їх в приміщення. Інша виконавиця виконувала функції дилера (круп’є) – проводила та керувала азартними іграми, отримувала фішки від гравців, стягувала рейк. Окрім цього, пособник для «легалізації» покерного клубу, зареєстрував за організатором юридичну особу, яка веде нібито діяльність спортивного клубу.

За результатами проведених обшуків правоохоронцями вилучено грошові кошти, покерні столи, колоди карт, фішки, клубні карти, комп’ютерну техніку, чорнові записи, документацію та інші речові докази.

Сума вилученого обладнання, в тому числі готівкових коштів становить близько 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури