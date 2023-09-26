Заволодіння ₴1,32 млрд. ДП «Зоря» – «Машпроект»: 5 підозрюваних (схема)

26 вересня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили екскерівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн дол. США (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Йдеться про:

чотирьох колишніх генеральних директорів ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект»;

директора приватної компанії-нерезидента.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двом із них, ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство встановило, що керівництво ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити «відмивання» незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тис. дол. США та понад 222 тис. євро. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ