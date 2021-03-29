Заволодіння ₴8,1 млн. на ремонті судна «Маяк» – четвертому фігуранту повідомлено про підозру

Подільською окружною прокуратурою м. Києва у межах провадження щодо розкрадання коштів, виділених на ремонт річкових суден, повідомлено про підозру четвертому фігуранту — заступнику начальника Державної установи «Держгідрографія» (ч. 4 ст. 190 КК України).

Раніше у даному провадженні повідомлено про підозру директору підрядної організації – переможцю тендера, ексначальнику філії ДУ «Дніпровський район Держгідрографії» та фізичній особі – співорганізатору злочинної схеми.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2018 році між ДУ «Держгідрографія» та підрядною компанією був укладений договір на проведення робіт з ремонту річкових суден на майже 16 млн грн.

Посадовці державної компаній, вступивши у змову з підрядником, забезпечили йому перемогу у тендері, а також перерахування бюджетних коштів без фактичного виконання вказаних робіт.

Як наслідок, понад 8 млн грн, отриманих з бюджету на ремонт річкового судна «Маяк», директором підрядної компанії були перераховані на рахунки фіктивних підприємств та у подальшому розподілені між учасниками злочину.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ДУ «Держгідрографія» завдано збитків на загальну суму понад 8,1 млн грн.

Крім того, слідством встановлено додаткові епізоди заволодіння бюджетними коштами даною групою осіб, яким буде надана оцінка у ході подальшого розслідування. Досліджується причетність до вказаного злочину інших керівників державної установи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура