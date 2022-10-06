Вивезли неповнолітнього в ліс – двох волинян судитимуть за незаконне позбавлення волі

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями Луцького району незаконного позбавленні неповнолітнього волі та заподіянні йому легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 125, КК України).

За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.

Обох їх очікує суд.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури