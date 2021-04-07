Заволодіння майном підприємства на понад 240 тис. грн — судитимуть голову правління ЗАТ

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління закритого акціонерного товариства за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління закритого акціонерного товариства, будучи службовою особою підприємства, мала доступ до його рахунків. Вказана жінка неодноразово перераховувала грошові кошти підприємства на власний рахунок у банку.

Загальна сума завданої матеріальної шкоди, спричиненої діями зазначеної особи, складає понад 240 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури