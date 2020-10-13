Затримано громадянина, який може бути причетним до пошкодження меморіальної дошки на Пейзажній алеї

Сьогодні вдень на лінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що на провулку Десятинному хуліганить чоловік.

Патрульні, які негайно прибули на місце, побачили особу в нетверезому стані. При появі охоронців порядку той кинувся навтьоки.

Інспектори наздогнали чоловіка, а коли підійшли до місця звідки він тікав, то побачили відірвану меморіальну дошку.

Перехожі підтвердили, що утікач проводив з дошкою маніпуляції. Пояснити свої дії патрульним чоловік не зміг.

Патрульні затримали 27-річного громадянина, винесли постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції. // Вартові еспресо