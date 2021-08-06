Заволодіння майже ₴1,5 млн. – у Сваляві судитимуть начальника відділення банку

Свалявський відділ Мукачівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділення одного з банків у Сваляві за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомив процесуальний прокурор Євген Подоляк, подія трапилась у березні цього року. Встановлено, що керівник наказав завідувачу каси надати йому зі сховища банківського відділення 514 тис. грн, 14 430 доларів і 16 700 євро. За курсом, дійсним на момент вчинення злочину, вказані кошти еквівалентні майже 1,5 млн грн.

Одержаною сумою у подальшому обвинувачений розпорядився на власний розсуд, завдавши установі матеріальних збитків. Для їх відшкодування банком вже заявлено цивільний позов. Окрім того, на майно чоловіка накладено арешт.

Обвинувальний акт скеровано до Свалявського районного суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури