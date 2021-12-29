Заволодіння майже ₴1 млн. під час ремонту доріг – судитимуть підрядника на Житомирщині

Коростишівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства-підрядника у заволодінні майже 1 млн грн під час ремонту доріг (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, приватне товариство, відповідно до укладених договорів, протягом травня-липня 2018 року виконувало поточний ремонт доріг та облаштування території навколо будинку культури і майданчика для святкових заходів у селах Мамрин, Рудня, Смолівка та Харитонівка Коростишівського району.

Директор товариства вніс до десяти актів про виконані роботи недостовірні відомості, майже вдвічі завищивши обсяг робіт та їх вартість. Підроблені документи він власноручно підписав та подав до Харитонівської сільської ради, на підставі чого товариству з місцевого бюджету перераховано майже 1,9 млн грн.

За висновками проведеної судової будівельно-технічної експертизи, за невиконані роботи підрядник безпідставно одержав майже 1 млн грн з бюджету територіальної громади, якими заволодів.

Прокурор, у межах кримінального провадження, заявив до суду позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди у повному обсязі. Також, за клопотанням прокурора, суд наклав арешт на квартиру, яка належить йому належить.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва прокуратури, проводив відділ поліції № 2 Житомирського райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури