Завтра суд будет избирать меру пресечения последнему из банды «Капитошки»

В ГБР реанимировали дело, которое лежало в ГПУ семь лет.

Государственное бюро расследований предъявило обвинение Игорю Игнатову в участии в преступной организации, вымогательстве, подделке документов, причинении телесных повреждений.

Ранее эти же преступления инкриминировали Игнатову в составе преступной группы Александра Капитонова (Капитошки). Все участники даже были признаны виновными и осуждены за совершенные преступления.

2 декабря 2013 года приговором Киево-Святошинского районного суда Киевской области Игорю Игнатову дали семь с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но вместо тюремного заключения, он продолжал оставаться на свободе и все имущество осталось при нем.

В феврале 2014-го года во время трагических событий, происходивших в столице Украины, приговор Игнатову был отменен апелляционным судом по формальным причинам, а дело направлено на дополнительное расследование в Генеральную прокуратуру Украины, где оно пролежало более 7 лет.

Игорю Игнатову инкриминируют преступления, которые тот совершил в составе бандитской группировки Александра Капитонова (Капитошки): рейдерские захваты, завладение имущественными комплексами, вымогательство и т.п. Среди них и ряд весьма нашумевших рейдерских атак: «Озерка» (рынок в Днепропетровске), морской торговый порт «Южный», Одесский припортовый завод, ОАО «Черкассыгаз», Кременчугский сталелитейный завод и другие.

По предъявленным обвинениям завтра -13 апреля в 11:30 — судья-следователь Печерского районного суда г. Киева Владимир Карабань будет выносить решение об избрании меры пресечения.

Это не единственное уголовное производство, где фигурирует Игорь Игнатов. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по обвинению Игнатова и Дмитрия Глазунова в миллионных хищениях с государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак». Обоих обвиняют в злоупотреблении служебным положением и отмывании (легализации) средств, полученных преступным путем. Суммарно санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. // УНИАН