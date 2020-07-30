Збитки близько ₴300 тис.: п’яти членам злочинної групи повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 5 громадянам у шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як розповів прокурор прокуратури області Володимир Коваль, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року чоловік, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, розробив злочинний план по заволодінню грошовими коштами інших громадян та залучив до його втілення інших осіб.

Вказані члени злочинної групи розміщували оголошення щодо продажу дизельного палива, сільгосптехніки та зернових культур за низькими цінами в інтернеті та місцевих друкованих газетах, не маючи при цьому реальних намірів реалізовувати товари. Гроші від покупців отримували на банківські картки.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, складає близько 300 тис. грн.

Чотирьох членів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР в Харківській області ДСР НП України.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області