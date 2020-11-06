Збитки державі більше ніж на ₴600 тис. — на Харківщині судитимуть двох службових осіб

За погодженням з Чугуївською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти однієї з районних державних адміністрацій та директора ТОВ за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, складання і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у грудні 2017 року між товариством-підрядником та відділом освіти однієї з районних державних адміністрацій укладено договір про технічне переоснащення котельні в навчально-виховному комплексі.

Начальник відділу освіти та директор ТОВ вступили у змову з метою розтрати бюджетних коштів. Так, директор товариства-підрядника вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, завищивши обсяг виконаних будівельних робіт. Начальник відділу освіти, у свою чергу, достовірно розуміючи, що технічне переоснащення котельні не здійснено, підписав акти приймання виконаних робіт. На підставі цього на рахунок ТОВ перераховано бюджетні кошти.

Загальна сума збитків, завданих державі, складає понад 600 тис. грн.

У вказаному кримінальному провадженні прокурором також направлено цивільний позов в інтересах держави на вказану суму.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури