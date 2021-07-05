Збитки державі близько ₴300 тис. — директору ТОВ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що відділом освіти молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області укладено договір підряду з ТОВ на виконання будівельних робіт із будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям.

Встановлено, що директор ТОВ підписав, завірив печаткою юридичної особи та надав на підпис уповноваженій особі відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської РДА Харківської області офіційний документ – акт виконаних робіт з завищеною вартістю фактично виконаних будівельних робіт.

Так, інтересам держави в особі Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області було завдано збитків у великих розмірах.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, різниця між фактично виконаними будівельними роботами та актами приймання виконаних робіт (завищення вартості фактично виконаних робіт) по будівельному об’єкту складає близько 300 тисяч грн.

25.06.2021 директору ТОВ було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України.

Найближчим часом обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлений до суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури