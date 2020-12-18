Збитки на 38 мільйонів – повідомлено підозру колишньому першому заступнику Голови Держгеонадр

Внаслідок службової діяльності посадовця держава зазнала збитків на більше ніж 38 мільйонів гривень.

Протиправні дії викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду першого заступника Голови Держгеонадр, підписав листа щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з недостовірною інформацією.

Дії посадовця призвели до того, що упродовж року підприємство, не маючи на те законних підстав, продовжувало займатися видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення – понад 156 тисяч тонн на суму 38,4 мільйона гривень. Цей факт підтверджується висновком експертного дослідження.

У четвер, 17 грудня, колишньому першому заступникові Голови Держгеонадра слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України