Збитки у понад ₴20 млн. — викрито масштабну схему розкрадання державного врожаю за участі посадовців

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито схему масштабних розкрадань під час реалізації врожаю сільськогосподарських культур, вчинених за участі посадових осіб ДП «Укрліктрави» та комерційних структур.



Згідно з матеріалами слідства, у період 2020-2021 років службові особи держпідприємства «Укрліктрави», що входить до сфери управління Міністерства економіки України, вступивши у змову з керівниками підконтрольних приватних фірм, на підставі укладених договорів здійснювали реалізацію врожаю сільськогосподарських культур (кукурудзи та соняшнику), вирощеного на землях держпідприємства та його філій, за цінами значно нижчими від ринкових.

У свою чергу згадані приватні фірми реалізовували придбану продукцію, у тому числі на експорт, вже за ринковою вартістю.

За попередніми оцінками, зловмисники завдали державі збитків на суму понад 22 млн грн.

У межах слідства на підставі ухвал суду на території міста Києва, Київської та Сумської областей проведено обшуки за адресами розташування державного та приватних підприємств, посадові особи яких можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також за місцями їх проживання.

У ході обшуків виявлено фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність, а також незаконно реалізовану сільськогосподарську продукцію на десятки мільйонів гривень, на яку накладено арешт.

Наразі слідчі дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.

Протиправну діяльність викрито прокурорами спільно із співробітниками СБУ та слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури