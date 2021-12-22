Збут метадону в Києві та Одесі – викрито 11 учасників наркоугруповання

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Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за результатами проведення довготривалих оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій викрито та припинено діяльність злочинної групи з 11 осіб, які налагодили розгалужену мережу збуту наркотичного засобу метадон на території міст Києва та Одеси.

Організаторами незаконного бізнесу виявилась сімейна пара з м. Жашкова Черкаської області, яка залучила до своєї злочинної діяльності ще дев’ятьох осіб. Четверо з них виконували роль адміністраторів: відповідали на телефонні дзвінки клієнтів, координували наркозалежних осіб на місцезнаходження схованки з наркотичним засобом, перевіряли надходження оплати за наркотичні засоби. Двоє осіб займалися фасуванням наркотичних засобів. Ще четверо закладали наркотики у непримітних місцях Києва та Одеси та повідомляли координати здійснених «закладок» адміністраторам.

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Всі учасники групи діяли за спільним та узгодженим планом злочинних дій із забезпеченням конспірації та використанням Інтернет-месенджерів «WhatsApp» та «Viber» із застосуванням умовних слів та нікнеймів, відомим лише учасникам групи, чітким розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного.

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Кошти, отримані від злочинної діяльності, виводилися через численні банківські картки інших осіб.

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За даними слідства, щомісячний обіг грошових коштів за збут наркотичних засобів становив понад 1 млн грн.

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На теперішній час сімох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичного засобу, у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою) та обрання запобіжних заходів. Місцезнаходження ще 4 осіб встановлюється.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГВ з протидії системним загрозам управлінню державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура

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