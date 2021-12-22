Збут метадону в Києві та Одесі – викрито 11 учасників наркоугруповання

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за результатами проведення довготривалих оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій викрито та припинено діяльність злочинної групи з 11 осіб, які налагодили розгалужену мережу збуту наркотичного засобу метадон на території міст Києва та Одеси.

Організаторами незаконного бізнесу виявилась сімейна пара з м. Жашкова Черкаської області, яка залучила до своєї злочинної діяльності ще дев’ятьох осіб. Четверо з них виконували роль адміністраторів: відповідали на телефонні дзвінки клієнтів, координували наркозалежних осіб на місцезнаходження схованки з наркотичним засобом, перевіряли надходження оплати за наркотичні засоби. Двоє осіб займалися фасуванням наркотичних засобів. Ще четверо закладали наркотики у непримітних місцях Києва та Одеси та повідомляли координати здійснених «закладок» адміністраторам.

Всі учасники групи діяли за спільним та узгодженим планом злочинних дій із забезпеченням конспірації та використанням Інтернет-месенджерів «WhatsApp» та «Viber» із застосуванням умовних слів та нікнеймів, відомим лише учасникам групи, чітким розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного.

Кошти, отримані від злочинної діяльності, виводилися через численні банківські картки інших осіб.

За даними слідства, щомісячний обіг грошових коштів за збут наркотичних засобів становив понад 1 млн грн.

На теперішній час сімох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичного засобу, у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою) та обрання запобіжних заходів. Місцезнаходження ще 4 осіб встановлюється.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГВ з протидії системним загрозам управлінню державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура