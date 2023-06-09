Збирали розвіддані про ЗСУ на східних рубежах – двом агенткам повідомлено про підозру 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді двом громадянкам України – жительці м. Бахмута Донецької області та жительці м. Рубіжного Луганської області (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінки влітку 2022 року ввійшли до складу агентурно-інформаторської мережі, яка діяла на території Донеччини та Луганщини та здійснювала збір інформації розвідувального характеру з метою антиукраїнської підривної діяльності.

Мережею з тимчасово окупованого Криму керував колишній співробітник МВС України, який у 2014 році перейшов на бік ворога, ставши членом одного з незаконних збройних формувань (матеріали стосовно нього виділено в окреме кримінальне провадження та йому повідомлено про підозру у державній зраді).

Підозрювані після 2014 року не міняли місця проживання, мали чимало особистих зв’язків з місцевими мешканцями, відтак деяких залучили до роботи на ворога. Їм ставилося завдання збирати та повідомляти інформацію про переміщення та дислокацію підрозділів Сил оборони України на вказаному напрямку фронту.

Отримані дані жінки передавали кримському куратору, а той – представникам спецслужб і зс рф для коригування та здійснення обстрілів українських позицій біля Бахмута, Соледара та на Луганщині.

Загалом слідством встановлено 8-х учасників мережі, наразі їм усім повідомлено про підозру у державній зраді, стосовно одного – обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури