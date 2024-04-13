Збирав кошти нібито на дрони: взято під варту підозрюваного в шахрайстві сарненчанина

Засідання Сарненського районного суду відбулося 12 квітня.

Нагадаємо, 25-річний житель районного центру в одній із місцевих груп у соціальній мережі під дописом про збір коштів для покупки FPV-дронів вказав власну банківську картку.

На гачок афериста потрапили 13 громадян, які перерахували кошти в сумі від 500 до 550 гривень для захисників. Таким чином чоловік збагатився на майже сім тисяч гривень.

Слідчі повідомили 25-річному зловмиснику про підозру у вчиненні шахрайств за ч.2 ст. 190 КК України.

Суддя задовольнив клопотання слідчого у повному обсязі та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області