Збив дитину та втік з місця ДТП: у Києві затримали водія позашляховика (відео)

12-річного хлопчика із численними травмами доставлено до лікарні. Для розшуку зловмисника у Києві проведена спеціальна поліцейська операція. За фактом ДТП із травмованим та залишення дитини у небезпеці слідчі розпочали кримінальні провадження.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції Києва сьогодні о 8:30 ранку: на вулиці Вернадського водій автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на дитину та втік з місця. Оперативний черговий негайно скерував на місце лікарів, патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу. Для розшуку винуватця автопригоди у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та залучено оперативників, слідчих і аналітиків.

«На щастя, дитина жива і зараз лікарі надають йому усю необхідну допомогу. Ми встановили всі деталі автопригоди. Одразу після ДТП водій зупинив автівку, побачив, що накоїв, однак покинув хлопчика на дорозі та вирішив втекти. Далі він заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля, аби поліцейські не змогли його розшукати. Втім, зміна автівки не допомогла йому переховуватись від злочину. Вже за кілька годин патрульні знайшли і другий позашляховик «Мерседес». Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

Затриманим виявився 39-річний уродженець Івано-Франківщини. Автомобілі «Лексус» та «Мерседес» вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та за ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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Відділ комунікації поліції Києва